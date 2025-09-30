BLACKPINK¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®µÏ¿¡ª¡ØJUMP¡Ù¤¬SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²óÆÍÇË
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î²»¸»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú»Ô¾ìÆâ¤Î¶¯Âç¤ÊÂ¸ºß´¶¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥µ¡¢¶»¸µ¤ÎÀþ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤Ô¤Ã¤Á¤ê¥É¥ì¥¹
9·î30Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏBLACKPINK¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØJUMP¡Ù¤¬Á°ÆüSpotify¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµî¤ë7·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢Ìó80Æü¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄÌ»»19ÈÖÌÜ¤Î¡È3²¯²óÃ£À®¶Ê¡É¤À¡£
Æ±¿ôÃÍ¤ËÃ£¤·¤¿ÎòÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ÎµÏ¿¤À¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤âK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÃ»¡Ê17Æü¡Ë¤ÇÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÃ»¡Ê44Æü¡Ë¤Ç2²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤è¤êÁá¤¯2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤ÏÀè¹Ô¸ø³«¥·¥ó¥°¥ë¡ØPink Venom¡Ù¡Ê42Æü¡Ë¤¬Í£°ì¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ÏÁá¤¯¤«¤éÍ½¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØJUMP¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹½é½µ¤Î¡Ö½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ¿¤Î1°Ì¤Î³Ú¶ÊÊÝÍ¤È¤¤¤¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é2¥«·î¤¬²á¤®¤¿¸½ºß¤âÎä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Ë11½µÏ¢Â³¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤Ï16ÅÔ»Ô33¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£ËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Íè¤ë10·î¤«¤éÂæÏÑ¡¦¹âÍº¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ö¥é¥«¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¡¢¹á¹Á¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë