婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」（Amazon Prime Video）に3代目バチェラーとして出演した実業家・友永真也さんが2025年9月29日、新幹線で他の客の「足の臭い」に困ったことをインスタグラムで伝えた。

「車掌さんに言って席替え！」

友永さんはインスタのストーリーズで「新幹線」と書き出し、グリーン車のように見受けられる席での写真を披露しながら、

「この座席の間から漂ってくる悪臭...後ろの人の靴脱いだ足の臭いに耐えれず10分でリタイア 車掌さんに言って席替え！」

とエピソードを明かした。続く字幕では「皆んなも嫌な事は変に我慢せずに 自分の心に従って行動するべき」とし、新幹線でのマナーについて、

「足の臭いケア出来てないんだったら靴脱いだらダメ」

と訴えた。「悪臭の原因は菌と汗と垢だから ピーリングの角質取りをしっかりしましょう！」と周りに迷惑がかかる行為について注意喚起していた。

友永さんはバチェラー・ジャパンを通じてブドウ農家の岩間恵さんと結ばれ、20年に結婚を発表した。夫妻はSNSで海外旅行姿を多数公開するなどしており、華やかな生活も注目されている。