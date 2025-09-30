¿ù»³°¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¡Ö#²ÈÂ²»þ´Ö¡×ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÅêµå¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ù»³°¦¡Ê50¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#²ÈÂ²»þ´Ö¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎµÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¿ù»³°¦¤¬¸ø³«¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²»þ´Ö¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¿ù»³¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»Ò¤É¤âÃæ¿´¤ÎÆü ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¡Á¥º¡¼¥é¥·¥¢ ¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿ ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡¢Í·¤Ö¤Î¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¤¤ë¤¥¤¥¤¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤ä¡¢¸ø±à¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê1Æü¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍª¤¯¤ó¤ÎÅêµå¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¡Ö¥º¡¼¥é¥·¥¢¡¢¥á¥Á¥ã¹¤¯¤Æ¹¤¯¤Æ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×¡Ö¿´¤Á¤ã¤ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²ÈÂ²»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë´î¤Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù»³¤Ï2011Ç¯11·î¡¢6ºÐÇ¯²¼¤ÎÁö¤µ¤ó¤È·ëº§¡£15Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
