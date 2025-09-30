地方行政に詳しい法大大学院の白鳥浩教授が30日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の男性と複数回、ラブホテルで面会していた問題の対応について、自身の見解を語った。

小川氏は24日に会見で謝罪し、「男女の関係はなかった」などと述べているが、26日に問題について市議へ説明を行った後、取り囲んだ記者団の質問に一切答えなかった。番組ではこの日朝、小川氏が登庁する様子を映像で紹介したが、質問する報道陣に目を向けず、足早に立ち去った。

各会派からは質問状も送られており、小川氏は10月2日には市議らに再度、説明を行うことになった。時間無制限で、質問にも答えるという。この対応に、MC宮根誠司は「これ以上、何を説明されるのかという素朴な疑問が」と、説明の意図に首をかしげた。

白鳥教授は「一番問題なのは、市政が空転しているということだろうと思う」と解説。「伊東市（の田久保真紀市長）もそうでしたけど、こうしてもう1回、説明するまでの時間稼ぎということがあるのではないか」と、その思惑を推測した。

小川氏に対しては有権者などから擁護の声はほぼ聞かれないというのが現状だ。白鳥氏は「時間無制限で説明をしているところで、市長がたたかれている。叩かれてかわいそう、という声が出るのを期待しているという考え方もできる」とも述べた。