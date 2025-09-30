¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¡Ä¡×57ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢·ÝÇ½³¦°úÂàºÊà´é½Ð¤·á2¥·¥ç¥Ã¥ÈÊó¹ð¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö±üÍÍ¥¥ì¥¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¼ã¤¤¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡×
¡Ö¸µ¡¹ÈþÃËÈþ½÷¤À¤¬¡Ä¡×¡ÖÆ´¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê¤´É×ÉØ♡¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÃú½Å¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨Êó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯9·î¡¢·ëº§¤·¤Æ20Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÅì¹°¼ù¥¢¥Ê¡£¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î20Ç¯¡£ÁÛ¤¤½Ð¤Î¡¢Ë¿HOTEL¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¿©»ö¤ò¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆºÊ¤ä²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîÈ¨Í³²Â¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯58ºÐ¤Î»ä¡¢²ÈÂ²¤Î°Ù¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿Â´¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È10·î8Æü¤Ç58ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÅì¥¢¥Ê¤¬ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê¤´É×ÉØ♡¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó&Èþ½÷¡ªÁÇÅ¨¡×¡Ö¸µ¡¹ÈþÃËÈþ½÷¤À¤¬¤ª2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¤ª2¿Í¶¦¤ËÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡£¤½¤ì¤â¼«Á³¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¡×¡Ö°ÂÅì¤µ¤ó¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯58ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÀ¨¤¯¼ã¤¤¡£¤·¤«¤â¥¤¥±¥ª¥¸¤À¤·¡×¡Ö±üÍÍ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÅì¥¢¥Ê¤Ï1991Ç¯¤ËTBSÆþ¼Ò¡£Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüÎ© À¤³¦¡¦¤Õ¤·¤®È¯¸«!¡×(86Ç¯¡Á2024Ç¯)¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿ÀîÈ¨¤µ¤ó¤È2005Ç¯¤Ë·ëº§¡£06Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢18Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£