¡ÖÉ¨²¼¤Ê¤¬¤Ã¡×É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿37ºÐ½÷Í¥àµÓ¤¹¤é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹(37)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¿ê¤¨¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎàµÓ¤¹¤é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤«¤Ï¤±¤ÆÉ¨¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¯¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎºÙ¤¯Ä¹¤¤µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¡Á¡×¡ÖÉ¨²¼¤Ê¤¬¤Ã¡×¡Ö¤ï¤¡¤ªÈþÉ¨¡¼¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê¤Î¤Ë ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÜÆÁÒ¤Ï2002Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSEVENTEEN¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£08Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÆ·¡×¤ËÂ³¤¡¢09Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹¥±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í(36)¡£2»ù¤ÎÊì¡£