『ラブライブ！』声優・斉藤朱夏、13年所属の事務所退所を発表「感謝を忘れずに、『私らしく』精進」
人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』渡辺曜役などで知られる声優の斉藤朱夏が30日、約13年所属した事務所「ホーリーピーク」を退所すると発表した。
【写真】面影ある！口元そっくり 24年前の斉藤朱夏
斉藤はX上に「ご報告」と題した文書を掲載。「このたび私、斉藤朱夏は約13年間お世話になりました有限会社ホーリーピークを退所致します」と報告した。
続けて「幼い頃から想っていた、歌って踊れる人になりたい!人前にたって元気を与えたい!という気持ちを事務所の方々に話した始まりを今も鮮明に覚えています」と当初の思いをつづり、「右も左もわからない私にお芝居のことだけではなく、
人として大切なことをたくさん教えてくれました。長い期間ずっと支えてくださったからこそ自由に前へ前へと走ってこられました」と感謝を伝えた。
その上で「これからも、ファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を忘れずに、『私らしく』精進してまいります。今後とも温かいご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。
斉藤は8月16日生まれ、埼玉県出身。出演作品は、アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』（渡辺曜役）や、ゲーム『ハコニワカンパニワークス』（メメ・カザミドリ役）など。アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の声優たちで結成されたユニットAqoursのメンバー。
