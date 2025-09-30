ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡Ö»þ¡¹¤³¤Î»þ´Ö¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÍè¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡×¿¼Ìë¤ÎÃçÎÉ¤·¡È´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç¡ÖDTU¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö»þ¡¹¤³¤Î»þ´Ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ìë·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éËÍ¤Ï¤¹¤°¤Ë²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ð¡¼¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï¤È¤³¤È¤ó°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Â³¤¤¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖDTU¡ª¡×¤È¡ÈDAI¸ì¡ÉÉ÷¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖDAIGO¤È¡¡¤È¤³¤È¤ó¡¡±¨Î¶Ãã¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡DAIGO¤â¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öº£Æü¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤È´¥ÇÕ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±¨Î¶Ãã¤È¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë³Ý¤±¡¢29Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ò¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª´ØÅìÊüÁ÷¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£