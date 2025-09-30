テレビ朝日の西新社長が30日、東京・六本木の同局で定例会見を行った。

米動画配信プラットフォームNetflix（ネットフリックス）が来年3月開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を独占配信することを発表したことについて、「金額も提示されず、ダイレクトに契約された」と明かした。また、放映権獲得に向け「準備に動いていた中での発表だった」とした。

前回大会の準決勝が歴代最高視聴率だったことを明かし、「これまで多くの視聴者に支えていただいたことに感謝しています」と視聴者への感謝を述べた。

「大人も子どもも楽しめる国民的行事は、無料で楽しめる放送を目指したが至らなかった」とし、「まだ放送まで時間があるので考えたていきたい」とした。

9月の民放連定例会見で、早河洋会長は「アメリカで行われる準々決勝以降は、日本では午前帯の放送となる。ライブ放送の権利がNetflixであれば、ゴールデンタイムにリピート放送の権利をという思いはある」と私見を述べた。

この発言を受け、西社長は「大人も子どもも楽しめるスポーツは無料で楽しめるのが大切」と繰り返し、「地上波はそれをになってきた」と強調。「今後、できることを検討いきたい」としたが、その内容については「今まさに何ができるかを考えているところ」とした。