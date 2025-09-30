ÅÏî´½í¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¡×Åê¹ÆÍâÆü¤Ï°ìÅ¾¡ÖÇò¥Î¡¼¥¹¥ê¡×ËÜÊ¸¤Ê¤·Åê¹Æ
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKENZO¡×¤Î½©Åß¤â¤Î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï27Æü¡¢¡ÖKENZO FALL WINTER 2025 COLLECTION LAUNCH EVENT¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡¢µ¤Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Çö¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¡£Çò¤ÎÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇö¿§¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ28Æü¤Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤À¤±¤Ç¡Ö#KENZO #KENZONIGO #KENZOFW25 #NIGO¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÇò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Lighthouse¤ÏÆþ²ñ¶â¤¬500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢·î³ÛÈñ¤¬1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
º£·î23Æü¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¡£ÊÉ¤«¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤4500±ß¡Ë¤ÈÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤3000±ß¡Ë¤ò10·î21Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£