橋本マナミ、ダイアン津田に水ぶっかけ!? 妻が抱える夫のストレスを熱演
TBSで30日、バラエティ番組『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』(23:56〜24:26 ※一部地域を除く)が放送される。
橋本マナミ
同番組は、現代社会で毎日たまる“イライラ”や“相手に言えないけど地味にツラいこと”…‥‥そんな「秘密のストレス」を、みんなで共有して笑い飛ばし、ストレスを発散するバラエティ。
今回は、「女性500人に聞いた妻が抱える夫のストレスSP」。出張先から晩御飯確認夫、子供のことなにもわからない夫、なんでもかんでも一般論夫にストレスを抱えている妻。そんな夫婦を、津田篤宏(ダイアン)と橋本マナミが熱演する。予告映像では、キレた橋本が、津田に水と思われる飲み物などをぶっかけるシーンが映されている。
スタジオには、津田に加え、あの、藤田ニコルが登場。進行は田村真子アナウンサーが務める。そして、夫代表・津田が大反論する場面も。
