平野ノラ、“バレーボール日本代表エース”石川祐希選手に声かけられ「ぶっとびー！」
タレントの平野ノラ（46歳）が9月29日、公式ブログを更新。イタリア1部リーグ・セリエAのペルージャに所属する、バレーボール日本代表のエース・石川祐希選手（29歳）との2ショットを披露し、感激の思いをつづった。
この日、「石川祐希選手！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「長い間、日本代表を背負って戦っていただきありがとうございます！」「世界を魅了する日本バレーボール界の逸材！同じ日本人としてとても嬉しく誇りに思います」と熱いメッセージを送り、鮮やかな黄緑色のワンピース姿の平野と、黒Tシャツ姿の石川選手が並んで笑顔を見せる2ショットを公開した。
続けて「あらためて大好きなバレーボールに大大大大貢献していただきありがとうございます！」と、当初は石川に感謝を伝えるつもりだったという平野だが、逆に「いつもバレーを盛り上げてくれてありがとうございます！」と声をかけられたことを明かし、「ぶっとびー！」「マンモスうれぴハイレグずれちゃいました」と自身のギャグを交えて喜びを表現した。
平野は「プレースタイルも人間性もおったまげ世界レベル」と改めて石川を絶賛し、「ずっとずっと応援しています」とエール。
さらに、10月7日にフジテレビで放送される「サントリーVSペルージャ」の夢の対決にも期待を寄せ、「いつも冷めやらぬ興奮と感動をありがとうございます」と感謝を述べた。
最後は「バレーボール頑張ってきて、好きで良かったなぁとそんな風に考えた1日でした」と振り返りながら、石川との2ショット以外にも、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、俳優の谷原章介、タレントの武井壮との豪華な交流ショットとともに「会長が同じ話を3回した時、奥さまのAクイックなみの速いツッコミ見事でした！ノブコフ205でもブロック出来なかったと思います笑」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ノラさん かわいい!!」「バレーボールは楽しい」などの声が寄せられている。
この日、「石川祐希選手！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「長い間、日本代表を背負って戦っていただきありがとうございます！」「世界を魅了する日本バレーボール界の逸材！同じ日本人としてとても嬉しく誇りに思います」と熱いメッセージを送り、鮮やかな黄緑色のワンピース姿の平野と、黒Tシャツ姿の石川選手が並んで笑顔を見せる2ショットを公開した。
平野は「プレースタイルも人間性もおったまげ世界レベル」と改めて石川を絶賛し、「ずっとずっと応援しています」とエール。
さらに、10月7日にフジテレビで放送される「サントリーVSペルージャ」の夢の対決にも期待を寄せ、「いつも冷めやらぬ興奮と感動をありがとうございます」と感謝を述べた。
最後は「バレーボール頑張ってきて、好きで良かったなぁとそんな風に考えた1日でした」と振り返りながら、石川との2ショット以外にも、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、俳優の谷原章介、タレントの武井壮との豪華な交流ショットとともに「会長が同じ話を3回した時、奥さまのAクイックなみの速いツッコミ見事でした！ノブコフ205でもブロック出来なかったと思います笑」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ノラさん かわいい!!」「バレーボールは楽しい」などの声が寄せられている。