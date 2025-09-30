【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#73

【持丸監督コラム】高校野球の慢性的な過密日程、上等ですよ。どれだけ慌ただしくても春季大会は絶対必要です

今年の夏も苦しいくらい暑かった。なんとか無事に乗り切ることができて一安心です。

年も年なので周囲から心配されたり、体の衰えを痛感する場面も増えてきました。「こんな年まで続けていてもいいのだろうか」なんて考えがよぎることもあります。それでも頭と体が動く限りはグラウンドに立ち続けたい。今回は私が日頃から取り組んでいる健康維持法についてお話しします。

まずは、とにもかくにもボケないように（笑）。頭が鈍ってしまっては、監督として致命的です。選手の名前と個々の能力を正確に把握しておくことは絶対ですし、試合中は代打を送るべきか否か、守備位置はどうするべきか……などなど、状況に応じて適切な判断を瞬時に下さなくてはいけません。頭の回転を衰えさせないことは監督業を続ける上での絶対条件です。

そのために私が心掛けているのは読書です。野球に関連するものが多く、たとえばプロ野球の名監督である故・野村克也氏が遺した著書から独自の哲学に触れたり、小・中学生をどう指導するかといった本を手にすることも。私が接するのは高校生ですが、分かりやすい伝え方など基本に立ち返ることができる。参考にするというより、知識の再確認に近い作業をしています。

小説はもちろん、禅宗の教えをまとめたものなども読みます。他にも、もともと日本史の教員をしていましたから、当時教えていたあの膨大な範囲の知識が抜け落ちないよう、「あれは何だったっけな」と思い立ったらすぐに棚から本を引っ張り出して、「やっぱりそうだった」なんて答え合わせしたり。何もしなければ減退する一方なので必死です。

体力や筋力の維持は歩くことがメインです。目標は1日6000歩。最低でも4000歩をノルマにして暇を見つけては歩いています。決して妥協はせず、足りなければ意地でも歩く。ノルマをクリアしたら、できる限り上乗せを狙いにいく。

ここだけの話ですよ。私が練習中のグラウンドをウロウロしている時、本当の目的は歩数を稼ぐためだったりするんです。選手たちは「いろいろな角度から見られている」などと思って気が引き締まるでしょうから一石二鳥（笑）。おかげで足腰は不調知らずで過ごせています。

さて、開催中の秋季千葉大会。21日の幕張総合との初戦を9-2（7回コールド）で突破し、このコラムが掲載される27日に茂原北陵と対戦します。勝てば翌28日に国分と市原中央の勝者と。そこを乗り越えれば10月4日の準決勝、翌5日の決勝が見えてくる。

次回のコラムでうれしい報告ができるよう気を引き締めて臨みます。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）

※編集部注：27日（土）茂原北陵戦は9-0（7回コールド）、28日（日）市原中央戦は7-0（8回コールド）で勝利。専大松戸を含めた4強（八千代松陰、中央学院、木更津総合）が出そろい、4日9時プレイボールの準決勝では八千代松陰と対戦する。なお、その八千代松陰には8月20日の予選で17-1（5回コールド）と快勝しているが、「1カ月も経てば相手はもう違うチーム。選手たちが変に油断したらそれが命取りになる。口を酸っぱく言い聞かせ、意識を高めてやっていく」と持丸監督。