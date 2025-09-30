【大人気連載プレイバック】#32

【前回を読む】ドラフト外入団の憂き目に半ば不貞腐れていたボクを最初に見出してくれたのは山本浩二さんだった

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は前回に引き続き、あの山本浩二氏について語られた長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第8回=2008年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第8回=2008年）

「（山本）浩二さん、ひとつ聞いていいですか」

「おう、なんだ」

「なんで、あの球をホームランにできるんですか」

わずか数十分前、巨人・西本（聖）さんの投じた外角低めのスライダーをバックスクリーンへ運んだ打撃に、ボクは全身鳥肌が立ちました。この日のホームランだけではありません。中日・小松（辰雄）、巨人・江川（卓）、大洋（現横浜）・斉藤（明夫）といった、球界を代表する投手が放る渾身の一球を、狙いすましたようにスタンドへ持っていく。ボクには到底真似のできない「打撃の極意」を知りたくて率直に質問したのです。

「なあ、相手バッテリーの心理状態を考えてみろ。あの場面ではホームランは最悪、四球も出せない。ならばどこへ投げてくる？ アウトロー（外角低め）やろ。そのコースだけ強くイメージするんよ」

浩二さんの頭の中には、「この状況なら、一流投手は絶対にここへ投げてくる」という深い読みと確信があるのです。さらに外角低めと読んで、そのコースを強烈にイメージすると、ピッチャーの手元からホームプレート上の外角低めのところまで一本の線がすーっと浮かび上がってくるらしいのです。そのラインに沿ってくれば、どんな球も打ち返す自信があるのです。

84年8月7日、後楽園で行われた巨人戦でも、プライドを傷つけられた「ミスター赤ヘル」は真骨頂を発揮します。この日4番には衣笠さんが入り、不振の浩二さんは6番に降格。翌日の新聞によれば、「6番・山本浩二」は11年ぶりのことだったそうです。試合が始まると、鋭いシュートを武器に4年連続2ケタ勝利を挙げている西本さんと、3年目左腕の高木（宣宏）は尻上がりに調子を上げ、中盤から1点勝負の様相です。

2-2で迎えた八回。古葉監督は無死二塁の好機に4番の衣笠さんに犠打を命じます。ここで王監督はマウンドに行き、「5番・長内（孝）敬遠、6番・山本勝負」を指示。プロ5年目を迎えたボクは、浩二さんの前の打者が敬遠されたシーンを初めて目にします。「前の打席までシュートでやられている。ここは絶対シュート狙い。三遊間を抜ければ勝ち越しだ」

ボクの読みはこうです。すると、巨人ベンチになめられた「6番打者」は、併殺狙いにきた西本さんの内角低めのシュートをフルスイング。快音を残した打球はグングン伸びて左中間スタンドに突き刺さったのです。

「怪物だ……」

試合を決める3ランにベンチが総立ちの中、ボクだけ放心状態で動けませんでした。（この項おわり）

▼ながしま・きよゆき 1961年11月、静岡県浜岡町出身。79年自動車工高からドラフト外で広島入団。チャンスに強い打撃と好守の外野手として広島の黄金時代を支える。83年国内初の背番号「0」。ゴールデングラブ賞4回、84年日本シリーズは3本塁打を放ちMVP。91年中日移籍、93年ロッテ、94年から97年阪神。現役引退後は、野村、星野、落合監督のもとで、阪神、中日の打撃、一軍守備走塁コーチなどを歴任。06年オフ中日退団。通算1477試合、1091安打、107本塁打、448打点、94盗塁、打率.271。170センチ、81キロ、左投左打。

◇ ◇ ◇

当企画「大人気連載プレイバック」は火、水、木曜掲載。