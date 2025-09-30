ふるさと納税制度の見直しで、1兆3000億円の寄付額の今後の行方はどうなる。

ふるさと納税“金持ち優遇”は本当か？ 超富裕層も「バラマキするなら減税を」訴える異常事態

9月9日、村上誠一郎総務相は会見で「ポイント付与で寄付者を誘引するポータルサイトなどが利用され、付与に関わる競争が過熱化することが、ふるさと納税の趣旨に沿った適正なものとは言えない」として、10月1日からポイント付与が禁止されることになった。

ふるさと納税の利用者は、寄付により所得税や住民税の控除に加えポイントやギフト券、返礼品などが還元される特典がある。2008年の創設当時、寄付の受け入れ金額は100億円前後、件数は約10万件だったが、その後還元キャンペーンの「お得感」から24年には受け入れ額1兆2700億円、5879万件と過去最大に達した。

寄付者はポータルサイトを通じて自治体に寄付を行い、自治体は寄付獲得のためにサイト掲載料や決済費用などをポータルサイト運営事業者に支払っている。募集経費の内訳は、返礼品費用25.2％、事務費13.2％、ポータル費用8％など合計46.4％で、自治体の実収は53.6％にとどまっているのだ。

ニッセイ基礎研究所の小口裕・准主任研究員が、見直しの背景を説明する。

「地域の創生、活性化を目的に自治体に自主財源を持たせるとした本来の政策的な趣旨が変わってきた。手数料の一部が利用者へのポイント付与の原資となることで、事業者によるポイント付与利用者の獲得競争に拍車をかけてきた。総務省はこの点を以前から問題視してきていました」

制度の見直し後、ポイント付与の禁止、さらに過剰広告での返礼品強調や誘因行為の禁止。返礼品の基準がより厳格化され、地場産品では食肉熟成、精米は県内産原料に限定、高額宿泊は1泊1人5万円以下など、豪華返礼品への偏りを防ぐ仕組みが導入される。

では、ポイント付与、豪華返礼品など「お得感」に魅かれて広がった利用者への制度見直し後の影響はどうか。先の小口氏がこう指摘する。

「ポイント還元がなければ利用しないという声は多く聞きます。ただ、節税メリットの制度は残るので、節税に魅力を感じる利用者、とくに高額所得者は『地域応援』の意識も高いこともあり引き続き残るでしょう」

経済評論家の荻原博子氏が、制度見直しによる利用者への影響をこう述べる。

「所得が増えないなか利用者は、節税と共にコメや肉など生鮮食品、さらに最近は電気料金といった生活必需品をふるさと納税で補う人が増えています。ポイント付与がなくても減税メリットや返礼品の魅力で利用者は増えていくと思います」

ポイント付与禁止でも、自治体による発信強化が利用者の拡大につながる。

（ジャーナリスト・木野活明）