都市部を中心に不動産価格が高騰する中、1口1万円という少額、小口から投資ができる上、10％以上の高利回りのものもあることから、人気を集めているのが不動産クラウドファンディング。だが、トラブルが後を絶たない状況だ。

分配金支払いの遅延が問題になっているのが「みんなで大家さん シリーズ成田」。不動産売買仲介会社「共生バンク」のグループ企業「都市綜研インベストファンド」が運営するこの商品は、成田空港近くの約45万平方メートルの用地でホテルや大型商業施設の開発に投資する案件で、2020年11月から1口100万円、予定年利7％、運用期間5年で出資者を募っていた。だが今年7月以降、分配金の支払いが滞っていることから、19日までに一部出資者が契約解除と6000万円の返還を求めて大阪地裁に訴えを起こしている。

「8月時点で1500億円以上集めているシリーズ成田は、成田市が開発を許可していますが、21年に完了予定だった土地の造成工事が3回も延期になり、27年冬に一部施設の開業が予定されているものの、1月時点の進捗率は2％ほど。テナントどころか施設自体が完成していない中で支払い続けていた分配金が止まっている状況です」（全国紙社会部記者）

ほかにも今年、上場企業REVOLUTIONの子会社WeCapitalが運営する不動産クラファン「ヤマワケエステート」の一部のファンドで償還延期が発表され、問題が表面化。同ファンドはサッカー元日本代表の本田圭佑氏がオフィシャルアンバサダーを務めている。

■HPにはリスクが記載されているが…

17年の法改正でネットからの申し込みが可能になったことで急増した不動産クラファン。複数の不動産が組み入れられている上場REIT（不動産投資信託）と同じく少額から投資でき、元本割れや利回り低下などのリスクがあるが、償還期間があることから中途解約しづらく、流動性が低い点などが異なる。シリーズ成田も〈開発プロジェクトの中止、延期等により、元本及び利益分配金に影響が出る可能性があります〉などのリスクがHPに記載されている。

「そもそも物件が完成していない、テナントも入居していないような投資商品に資金を投じることはあってはならないと思います。利回り10％を超えてくると途端に怪しさが漂ってきますが、5、6％のREITがある中で7％という絶妙な線をついているところから飛びついてしまうのもわからなくはありません。運営会社の信用力もそうですが、どんな立地にどんな物件があるのかなど、投資の前に最低限、現地を訪れて自分の目で確認しておく必要があるように思います」（不動産アナリストの長谷川高氏）

健全に運営しているところも少なくない中、業界全体の信用性を失う事態といっていいだろう。