¡¡¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤10·î¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤Î¾å¸Â¤¬10·î1Æü¤«¤é°ú¤¾å¤¬¤ë¡£3Ç¯Á°¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¡Ö2³ä¡×¤Î¶èÊ¬¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡2³äÉéÃ´¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ28Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¡Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¹ç·×½êÆÀ¤¬Ç¯200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃ±¿È¼Ô¢Æ±¤¸¤¯¹ç·×½êÆÀ¤¬Ç¯320Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊ£¿ôÀ¤ÂÓ¨¡¨¡¡£¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¸¶Â§1³ä¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬°ìµ¤¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¡£
¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉéÃ´Áý²Ã³Û¤ò3000±ß¤Ë¤È¤É¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð³°Íè°åÎÅÈñ5Ëü±ß¤ÇÁë¸ýÉéÃ´2³ä¡Ê1Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÉéÃ´1³ä¡Ê5000±ß¡Ë¤«¤é¤ÎÁý³Û5000±ß¤ò3000±ß¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¡¢º¹³Û¤Î2000±ß¤ÏÊ§¤¤Ìá¤¹¡£¤³¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ç¤âÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢10·î¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯2ÇÜ¤Ç¤¹¡×¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÌó310Ëü¿Í¡£¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ÎÈïÊÝ¸±¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯Ê¿¶Ñ9000±ß¤Û¤ÉÁë¸ýÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤à¤¬¡¢°åÎÅÈñ¤Ï´µ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤À¡£¸·¤·¤¤ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó1700¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡¦»ö¶È½ê¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÌ±¼ç°åÎÅµ¡´ØÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯1¡Á3·î¤Ë2³äÉéÃ´¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤é¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÉéÃ´´¶¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â½Å¤¤¡×¡Ö½Å¤¤¡×¤¬·×Ìó6³ä¤òÀê¤á¡¢°åÎÅÈñÁý¤ÎÂÐ±þ¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÖÍÂ¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿©Èñ¤òºï¤Ã¤¿¡×¡Ê12.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10.6¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£·Ú¸ºÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤À¡£Á¼ÃÖ¤¬²ò¤«¤ì¤ë10·î¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ö¼õ¿Ç¹µ¤¨¡×¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤¬10·î¤Î¿©ÉÊÃÍ¾å¤²¤À¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð3000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯4·î¡Ê4225ÉÊÌÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤òºÇÂç17¡ó°ú¤¾å¤²¡¢¡Ö¤ª¤«¤áÇ¼Æ¦¡×¤Î¥¿¥«¥Î¥Õ¡¼¥º¤âÇ¼Æ¦¡¢Æ¦Éå¡¢¸üÍÈ¤²¤ÎÁ´¾¦ÉÊÌó70ÉÊ¤ò10¡Á20±ßÃÍ¾å¤²¡¢¤Ê¤É¤È¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¾¦ÉÊ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£Ä¹À¸¤¤Ïºá¤Ê¤Î¤«
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÊä½õ¤â9·î»ÈÍÑÊ¬¤Ç½ªÎ»¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï10·î¤â30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³¤¡¢ÆÃ¤Ë¾å½Ü¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹À¸¤¤Ïºá¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤Î½©¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
