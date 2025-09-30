¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡¢¤È¤ó¤«¤Ä²°¤ÎÉã¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¡±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¤ªÊÛÅö¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤Î¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤È¤ó¤«¤Ä ¥Ù¥¹ÆÚ¥°¥é¥ó¥×¥ê ·ë²ÌÈ¯É½¡¦É½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ü¤ë½Î
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÈÏ·ÊÞ¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¡É¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëÅÄÊÕ¤À¤±ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤ê¤¬¡ÖÏ·ÊÞ¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤ÎÌ¼¡£±É¤¨¤¢¤ë¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡6¼ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¢¤ó¤ê¤Ï¡ÖÄ«¿©¤âÃë¿©¤âÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿³ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÅÄÊÕ¤µ¤ó¤À¤±³Ú²°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤º¤ë¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤¿¤À¤±ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¤È¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä²°¤ÎÌ¼¤À¤«¤é¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ê±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Ç¡Ë¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤ªÊÛÅö¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤ªÃë¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉã¤¬ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¶¥µ»¤ò¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¤¡£ÍÈ¤²¤Æ¡¢¸á¸å¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³Ú²°¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕ¤â°ì½ï¤Ë6¼ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¼Â»Ü¡£Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿ÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÚ¤Î¼ïÎà¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ£¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ6»ºÃÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡Ê¤¢¤°¡¼¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÆÚ¡¢¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡¢¾å½£ÇþÆÚ¡¢TOKYO X¡¢¾ïÎ¦¤Îµ±¤¡Ë¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢ÅêÉ¼¤ÇNo.1¤ò·è¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£9·î¤ËÅÔÆâ¤Î3²ñ¾ì¤Ç¡¢³Æ²ñ¾ì¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô100¿Í¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷4¿Í¤¬¼Â¿©¤·¡¢ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡¢MVP¤Ï¤¢¤°¡¼¡Ê²Æì¸©¡Ë¡¢¶â¾Þ¤Ï¾ïÎ¦¤Îµ±¤¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¶ä¾Þ¤Ï¾å½£ÇþÆÚ¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
