日本時間午後１１時に８月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表される。求人件数の大方の予想は７２０万件で、前月の７１８万１０００件を上回り、３カ月ぶりに増加すると見込まれている。米求人検索サイト運営のＩｎｄｅｅｄが発表する求人件数の指数（季節調整済み）は８月の下旬に８月のそれまでの上昇を打ち消しにする低下となっており、８月の米ＪＯＬＴＳの求人件数が予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時４５分には９月の米シカゴ購買部協会景気指数、同午後１１時には９月の米消費者信頼感指数も発表される。９月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が４３．３となっており、前月の４１．５を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられ、９月の米消費者信頼感指数は、大方の予想が９６．０となっており、前月の９７．４を下回り、２カ月続けて低下すると見込まれている。



さらに、日本時間午後９時には９月の独消費者物価指数速報値も発表される。大方の予想は前年比２．３％上昇となっており、前年比の伸びは前月の２．２％上昇から加速するとみられている。



MINKABU PRESS

外部サイト