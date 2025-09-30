西岡徳馬、優勝・大の里と笑顔で2ショット「まるで親方みたい」「楽しそうです」 優勝祝賀会でスピーチ「必ず勝つと」
俳優の西岡徳馬（78）が29日、自身のインスタグラムを更新。前日に5度目の優勝を果たした大相撲の横綱・大の里（25）との2ショットを公開した。
【写真】「まるで親方みたい」西岡徳馬＆横綱・大の里との笑顔あふれる2ショット ※3枚目
西岡は「横綱 大の里の優勝祝賀会に招かれ、最後のご挨拶を頼まれました！」とつづり、かねてより応援していた西岡は、自撮りでの写真のほかに2ショット写真も披露。笑顔を見せ、うれしさをにじませていた。
続けて「『本割で負け、ヒヤリとしたが、必ず勝つと思っていた。凄いスピードで出世したので、これからはゆっくり長く横綱を張り、大記録を放つ名横綱になる事を期待してます』とスピーチさせていただきました」と明かし、大の里の優勝祝賀会でスピーチをする姿など会場の様子を投稿している。
この投稿にファンからは「二人の笑顔が良いですね」「徳馬さんが、まるで親方みたいに見えてしまいました」「楽しそうです」などのコメントが集まっている。
