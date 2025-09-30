神戸はあす10月1日、ホームでアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）メルボルン・シティー戦（オーストラリア）に臨む。前日会見に登壇したFW小松蓮は横に座っていた吉田孝行監督から“公開ゴール指令”。「チャンスはある。決めきれるかどうか。責任があるし、ゴールにこだわる。とにかく得点を取って勝つ」と気合を入れた。

10月4日のリーグ浦和戦を見据えたメンバー入れ替えが濃厚。吉田監督は「チーム全員で戦っていければ」と口にし「簡単な相手ではないが、しっかりと攻略して、小松が得点が取ってくれるかなと思う」と期待した。

今夏J2秋田から完全移籍で加入。直近のリーグ清水戦（ノエスタ）では、J1初アシストで劇的な逆転勝利に貢献した。メルボルンCのACLE初戦・広島戦を分析した小松は「2失点目は（DFが）背中から入られて失点していた。そこは僕の得意とするところ。エリア内で良い状態を作り、常にアラートにして狙い続ける」とアジア国際大会での初得点をイメージした。

徐々に存在感を高めているがチームはFW大迫勇也やFW武藤嘉紀、FW宮代大聖ら豪華タレント陣が揃う。より割って入るためにも目に見える結果は譲れない。