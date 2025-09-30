ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢01Ç¯¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤ËÆ³¤¤¤¿Âç²¸¿Í¤Î²Î¼ê¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï·ëº§¼°
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¤Ï2001Ç¯¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ÎËö¤ËÆþ±¡¤·¤¿¡£¡Ö50ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤¬7·î7Æü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢6·î¤ËÃæ½Ü¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê·ëº§¼°¤Î»Ê²ñ¤ò¡ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£3Æü´Ö½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼Æþ¤Ã¤Æ¡£²¿¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£°ì±þ¡¢½¨¼ù¤µ¤ó¤Ë°¤¤¤ó¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½¨¼ù¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡ØÏÃ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½¨¼ù¤Î»Ê²ñ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Á³¼£ÌþÇ½ÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£½¨¼ù¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£