「この企画無理！」とろサーモン久保田、ウエストランド井口に“退場宣告”

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

9月29日（月）に放送された同番組では、若手芸人の本音と称して“一派に入りたいと思う芸人ランキング”が発表された。

ついていきたい先輩のランキングにMCのウエストランド・井口浩之がランクインすると、普段の毒舌の切れ味は鳴りを潜め、歯切れが悪くなってしまい…。

【映像】「褒められたら弱いっすね」ぐだぐだの井口に久保田笑い止まらず

今回は、さまざまな事務所協力のもと若手芸人123人にアンケートを実施し、軍団を率いる先輩やついていきたいと思う人のランキングを作成。

千原兄弟・千原ジュニアや霜降り明星・粗品、オードリー・若林正恭らの名前が挙がるなか、井口が6位にランクインした。

この結果に「初めてちゃんとランキングに入ったぞ」と喜ぶ井口。票を入れた芸人の「自分の主観から斬れるところがすごい。ダメなところも躊躇なく言ってくれそう」という選評を、「ほんとか？言うぞじゃあ。お前のダメなところ…」といつものように毒舌で斬ろうとしたが、うまく言葉が続かない。

結局コメントが尻すぼみになってしまった井口を、とろサーモン・久保田かずのぶは「褒められたら弱いっすね」と笑う。井口も「そうなんすよ。僕も嬉しかったっす、こんなん言われて」といつもと勝手が違い戸惑っている様子をみせた。

さらに、井口は「1回本当に会ってみようかな。ポイントくれた全員に」と完全に毒舌を忘れてコメント。これに久保田は懐から取り出した笛を吹いて「この企画無理！退場！」と宣告。スタジオに笑いが起こった。