±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±ü»³Í³Ç·¤¬¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë»²²Ã¡£Æ±±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¼ÏÂ¤Î¶äËë¥¹¥¿ー¤ò»×¤ï¤»¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¿¹õ¥¹ー¥Ä¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õÆóµÜÏÂÌé¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ»¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î1Ëç
±ü»³¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¤Î³ø»³¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¾¾Â¼¤ÏÁ°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÆ±¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÊÒ¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥àÄ´¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿¼Á´¶¤¬¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶äËë¥¹¥¿ー¤ò»×¤ï¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡Ê»£±Æ¼Ô¡Ë¡ßÅ·ºÍ¡ÊÈï¼ÌÂÎ¡Ë¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¶äËë¥¹¥¿ー¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¼Á´¶¤ÎËÌÅÍ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¤è¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ÄÎÞ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¤â¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
¾¾Â¼¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ç¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤âÈäÏª¡£Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÅù¿È¤¬¾¯½÷Ì¡²è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤Ë
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤âÆ±±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±»þ´ü¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¾¾Â¼¤È¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£»×¤ï¤Ì¸òÎ®¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£