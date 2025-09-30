目黒蓮（Snow Man）モトローラ新CM撮影中にイヤフォンから流れる音楽でノリノリに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮（Snow Man）が出演する、モトローラの折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズの新TVCM「グッバイ渋滞」篇（15 秒、30 秒）が、10月10日より放送開始となることが発表された。

■「グッバイ渋滞」篇は、目黒が“ミニ REN”とタッグを組む4作目のTVCM

モトローラのブランドアンバサダーを務める目黒 蓮が出演する新TVCM「グッバイ渋滞」篇は、目黒が「motorola razr 60」の分身であるアバター“ミニ REN”とタッグを組み展開する4作目のTVCM。

今回は、渋滞に遭遇するタクシーの中が物語の舞台となり、渋滞の間の退屈な時間を、相棒・ミニ REN のアドバイスで、目黒が「motorola razr 60」を活用して楽しい時間へと変えていく。

「motorola razr 60」に新搭載された moto ai の機能「Playlist Studio」でプレイリストを作成して音楽を楽しみ、ハンズフリーでセルフィーを行いミニ REN と記念撮影をする目黒。退屈なはずの時間も、ふたりにかかればあっという間にパーティータイムへ早変わりする。

「そろそろ、“フツー“に飽きてきた？」人に、ひと味違った楽しみ方を提案する「motorola razr 60」の魅力を表現した映像、そしてノリノリのリズムをとりながら、音楽に体を揺らす目黒の演技に注目だ。

■目黒蓮、タクシーが目的地に到着するシーンで運転手の「ツキマシタヨ」の声に気づかず

撮影エピソードをまとめて紹介。

◇スタジオ内にセダンタイプのクラシックカーを運び込み、社内に乗り込む形で撮影。爽やかな笑顔でスタジオに登場した目黒は、普段あまり目にしないクラシックカーを見て驚きの表情を浮かべていた。

◇「Playlist Studio」を起動させ音楽を楽しむシーンで、最初は控えめにリズムをとっていた目黒。その後、監督から「もう少しパーティを楽しむ感じで」という指示が入ると、体を上下に揺らしながら手を叩いたり、車内に吊るされたミラーボールを避けるように、全身でリズムをとりながらノリノリで撮影を楽しんでいた。

◇目黒と「motorola razr 60」の分身であるアバター“ミニ REN”は「motorola razr 50」シリーズのCM以来の再会。久しぶりにミニ RENに会った目黒は、うれしさからか、カメラが回っていないタイミングでミニ RENの頭をつまむなど、おちゃめな一面を見せていた。

◇タクシーが目的地に到着するシーンでは、目黒が、イヤフォンから流れる音楽にすっかりノリノリになってしまい、運転手の「ツキマシタヨ」の声に気づかず、そのままリズムに乗り続けるというハプニングが。現場は笑いに包まれ、目黒も恥ずかしそうな表情を浮かべつつ、「Playlist Studio」に感心しながら、最後まで楽しそうに撮影に臨んでいた。

■関連サイト

モトローラブランドサイト

https://moto-bu.motorola.co.jp/campaign/razr/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/