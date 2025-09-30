¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¤¬½ÂÃ«¤ò¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿16¥Í¥¿¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Ï10/7ÊüÁ÷¡Û
10·î¤«¤éËè½µ²ÐÍË22»þ¡Á23»þ¤Ë¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Ï10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¡Á 2»þ´ÖSP¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Î¹¹ð¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤ÆÅ¸³«Ãæ¡ªÅìµÞÅì²£Àþ½ÂÃ«±Ø¤ÈÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±Ø¤ò·ë¤Ö¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÎÃæ¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿16¥Í¥¿¤ò°ìµó·ÇºÜ¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò16¸ÄÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤ÈÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¤Î³ÆÆ°²è¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£·ÇºÜ¤Ï9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
»×¤ï¤º¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Í¥¿¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¥Í¥¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿·ÈÖÁÈ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÌ¥ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª
¤Ê¤ª¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¯¥í7¥·¥Ö¥ä¥Ò¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤ÆPRÆ°²è¤òÊü±ÇÃæ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬XÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤!? ¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎPR±ÇÁü¤â¡¢¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×½é²óÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ00Ê¬¡Á22»þ54Ê¬
½Ð±é¼Ô¡§
¡ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ã½é²ó¥²¥¹¥È¡ä
´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¤¢¤Î¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ
