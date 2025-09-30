King & Prince髙橋海人、エトロファッションショーに出席！自身がデザインしたアイテムを着用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、9月24日19時（現地時間）にイタリア・ミラノにて開催されたエトロ2026春夏ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。

■高橋海人が世界各国のセレブリティと新コレクションの発表を祝福

ファッションショー参加は今回で3回目となり、グローバルブランドアンバサダー就任後、初の出席となった高橋。エトロ2025秋冬メンズコレクションから、クラシカルでありながら洗練と華やぎを感じさせるバーガンディーのダブルブレストジャケットに、自身がペイズリーのデザインを手がけたエトロのアイコニックな「ペイズリーナ」を合わせ、ショー会場に姿を現した。

移ろいゆく美の世界を映し出すように構築されたエトロ2026年春夏コレクションのショーセットに、張り詰めた空気と神秘的なリズムを湛えた「ラ・ニーニャ」の音楽が深みを添えた。

その幻想的な空間に佇む高橋は、いっそうの存在感を放ちながら、世界各国から集まったセレブリティたちと言葉を交わし、あらたなコレクションの発表を共に祝福した。

