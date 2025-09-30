刺さってる！？猫のモフモフボディが生んだ錯覚写真に8万人がほっこり

リビングで仰向けになり、悠々自適にくつろぐ猫のこむぎちゃん。なんとも癒やしたっぷりな一枚ですが……なんとお腹に椅子の足が突き刺さっているではありませんか！これは一大事……。

と、思いきや、当のこむぎちゃんはなんとも涼しい顔。どうやら本当に刺さっているわけではないようですが、それはそれで「どうなってるの！？」と思わず二度見してしまう、まるでトリック写真のような不思議な光景を生み出しています。

飼い主さんに当時の状況をうかがうと、実際にはこむぎちゃんがリビングでころんころんと転がっていた際、たまたま椅子の足がモフモフのお腹にぴったりと沿う形になったのだとか。

ふわふわの毛並みに足がすっぽり隠れてしまい、角度によっては完全に「貫通」しているように見えてしまったため、飼い主さんも一瞬ギョッとしたと言います。

過去にも似たような光景を目にしたことがあるそうですが、「え？刺さってる？」と「頭の中で謎が解けホッとする」の流れを繰り返しているそうで、何度見ても見慣れることはないもよう。

実際には危険はまったくなく、モフモフボディだからこそ生まれた錯覚写真ではあるものの、思わず心臓が跳ね上がるような一瞬と、その後の安堵がセットになった「驚きと癒やしのワンシーン」となりました。

なお、このときは2分ほどご機嫌なまま横たわっていたとのことで、当のこむぎちゃんにとっては、なんとも快適なひとときだったもよう。

猫と暮らす日常の中には、こんなふうに予想もしない光景が紛れ込んでいます。こむぎちゃんの豊かな毛並みが見せてくれた「いたずらトリック写真」には、8万件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの人を笑顔にしたようです。

なごみ処 あずきち＆こむぎ（@azukichi_komugi）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025093002.html