30日15時現在の日経平均株価は前日比23.93円（-0.05％）安の4万5019.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は671、値下がりは884、変わらずは55。



日経平均マイナス寄与度は116.23円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が45.61円、ファストリ <9983>が29.19円、ＫＤＤＩ <9433>が9.93円、フジクラ <5803>が7.1円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を22.81円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が14.70円、信越化 <4063>が13.35円、中外薬 <4519>が12.26円、バンナムＨＤ <7832>が8.82円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は銀行で、以下、保険、精密機器、証券・商品と続く。値下がり上位には海運、鉱業、鉄鋼が並んでいる。



※15時0分2秒時点



