BYDの今年の世界販売、輸出が2割超に

中国の電気自動車（EV）大手のBYD（比亜迪）は、物流の改善や新型車の投入により、今年の世界販売のうち、輸出が約20％を占める見通しです。

BYDのブランド・広報担当の李雲飛マネージャーによると、2025年の総販売台数は460万台の見通しで、中国本土以外での販売台数は80万〜100万台に達するとみられています。

特に欧州での販売が好調で、8月の新車販売は前年同月比で3倍増となり、2カ月連続で米EV大手のテスラを上回りました。BYDは欧州市場で積極的に事業を拡大しており、ハンガリーに工場を建設中で、EVの現地生産を進めています。

BYDは海外市場への注力と投資を一層強めています。完全な電気自動車（BEV）だけでなく、PHEVを幅広く投入しており、充電インフラが整備されていない地域などにおいて選択肢を提供しているほか、自社の自動車輸送船の運用により物流ネットワーク強化とコスト削減を実現しました。

BYDの新エネルギー車の輸出は世界116の国と地域をカバーしており、各国ごとの認証基準やユーザーの嗜好、アフターサービスといった複雑な課題に対応しながら、優れた適応力を発揮しています。（提供/CRI）