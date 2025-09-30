4年連続23回目の地区優勝を果たしたドジャースですが、その快挙に大きく貢献した大谷翔平選手の今季を振り返ってみましょう。

まずは日本で行われたMLB東京シリーズ。カブスとの2戦目で開幕第1号アーチを描き、順調なスタートを切ります。

5月には15本塁打と量産体制に入ると、日本時間6月17日には663日ぶりに待望の投手復帰を果たします。

投手と両立しつつ、7月には5試合連続ホームランも達成。大谷選手の先発で大谷選手が援護する逆転弾を放つなど唯一無二の活躍を見せました。そして同8月28日に初めて5イニングを投げきり1失点で勝利投手となりました。

また、今季は日米通算300号とMLB通算1000本安打も達成しています。

同9月29日に行われた最終戦では7回に55号ソロを放ち、自身キャリアハイを昨年の54本から1本更新しました。本塁打王にはわずかあと1本届かなかったものの、今季もさらに輝かしい記録を残した大谷選手。ポストシーズンでもその活躍に注目です。

▽大谷翔平選手の2025年シーズンの成績

【投手】

14試合、投球回47、1勝1敗、62奪三振、自責点15、防御率2.87

【打者】158試合、打率.282、172安打、25二塁打、9三塁打、55本塁打、102打点、146得点、109四球、20盗塁、OPS1.014