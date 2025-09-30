九州７県のＪＲ駅長が推す麺商品の人気ナンバーワンを決める「総選挙」が、インターネットで行われている。

各駅長が地域の飲食店で薦めるメニューや、店舗と共同で考えた麺料理など計５９品がエントリーされており、企画したＪＲ九州は投票への協力を呼びかけている。

総選挙は丼料理で実施した昨年に続いて２回目。今年は５８人の駅長が地域の飲食店で提供されているラーメンやうどん、パスタなどを挙げた。

前回優勝した福間駅（福岡県福津市）の駅長は、駅から約１キロ・メートルの場所にある店舗のトマトラーメンを紹介。肥後大津駅（熊本県大津町）の駅長は総選挙初日の９月１日に開店した阿蘇市のラーメン店を選び、自家農園の高菜などがのったメニューを推薦した。

店舗に掛け合って独自の商品を考えたケースもある。門司港駅（北九州市）の駅長は駅近くのカフェなどに打診し、名物の焼きカレーをアレンジしたうどんを開発。長崎駅（長崎市）の駅長も、長崎発祥のリンガーハットの協力を得てつくった地域限定のちゃんぽんで挑んでいる。５９品は実際に店舗で食べることもできる。

投票は特設サイトで受け付け、すでに約２万５０００票が集まったという。得票数の上位１０品程度を１１月２３日に門司港駅前で開催する決勝イベントに集め、最終投票で１位を決める。

ＪＲ九州鉄道事業本部営業課の浜野晃平さん（３２）は「各地の麺料理を知ってもらい、食べてもらうことで地域のにぎわいにもつなげたい」と話している。