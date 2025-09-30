佐藤佳奈アナウンサーが始球式をSNSで報告

読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが29日、自身のインスタグラムで27日に甲子園球場で行われた阪神-中日戦の始球式を務めたことを報告した。「甲子園での始球式、一生の思い出になりました」と喜びの声を届けた。

佐藤アナは始球式前の練習の様子など4枚の写真とともに「甲子園での始球式、一生の思い出になりました。目標としていたストライクを投げられなかったのは悔しかった…！ けど、ストライクを投げられる人間になるという新たな目標が出来ました！！ 貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました！！」などと綴った。

「さかなちゃん」の愛称で親しまれる佐藤アナは27日、ポニーテールに背番号8のユニホーム、ショートパンツ姿でマウンドに登場。ワンバウンド投球にはなったものの、左脚を大きく跳ね上げる豪快フォームを披露しファンの注目を集めた。

始球式報告の投稿を見たファンからは「一生忘れません」「最高でした」「絶世の美女にドキドキしていました」「いつも素敵」「少女漫画に出てくるような美少女」「ナイスピッチングでした。お疲れ様でした」などのコメントが寄せられていた。

佐藤アナは関西ではお馴染みの番組「す・またん」に出演。同番組は30日、15年続いた歴史に幕を下ろしただけに、投稿を見たファンからは番組終了を惜しむ声も数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）