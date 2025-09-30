湯気までまいうー！『ホンジャマカ』石塚英彦の「私の大好きな飲食チェーンpart１」

生きたまま天国に行ける店

みなさん、ごきげんよう。セミの声を聞くと汗が止まらなくなるのは、私だけでしょうか。石塚英彦です。

さて今回は、お気に入りの飲食チェーンを３つご紹介させていただきます。

まずは、私が頻繁に行く「フォルクス」。メニューが豊富で、単品またはサラダバー付きのセットを選べるのですが、フルセットにするとスープバーやパンも楽しめます。スープ飲み放題、サラダ食べ放題です。一般的にセットというと、ライスかパンを選ぶのですが、フォルクスは違います。前提としてパンは食べ放題で、そのうえでライスを食べるかどうか選べるのです。私は当然、両方食べます。パンは種類が多くバターも取り放題。私は生まれ変わったらバターになりたいほど大好きなのでたまりません。

さらに、セットドリンクもホットコーヒーとアイスコーヒーは飲み放題なのです。フォルクスで「放題」がつかないのは、メイン料理だけ。我が家ではフォルクスに行く日を「独立記念日」と呼んでいます。フォルクスには自由と解放があるのです。ちなみに、私のお気に入りのメイン料理は「チキンガーリックステーキ」です。みなさんも、フォルクスで自由と解放を味わってください。

続いてラーメン部門ですが、こちらも家族でよく行く「らあめん花月嵐」をご紹介します。いくつもある商品の中で私のお気に入りは、「嵐げんこつらあめん」です。醤油とんこつのウマ味あふれるスープの表面には、まるでプラネタリウムの星かと思うほど背脂が浮かんでいる。嫌いな要素が一ミリもありません。麺もモチモチしていて、啜るたびに幸せを感じます。これだけでも十分ですが、私のお気に入りポイントは、各テーブルに冷水の入ったピッチャーが置いてあるところです。これは私にとって、最大のポイントと言っても過言ではありません。忙しく働いている店員さんにいちいち「すみませーん」と言わなくてよいのです。

二つ目のお気に入りポイントは味変アイテムの充実ぶりです。ニラもやし、秘伝のタレ、ブラックペッパー、さらに店員さんにお願いすれば最大６粒まで生ニンニクを無料でいただけます。いただいたニンニクは、自ら絞り器でスープの上に絞ります。この行事が行われるのは恐らく「らあめん花月嵐」だけでしょう。

最後のお気に入りポイントは、定期的に全国の有名店のラーメンとのコラボ商品が味わえるところ。旅をしなくても、地元に大スターが来てくれます。余談ですが、私はラーメンだけではなく「ぶためし」も合わせ技で注文します。

ラーメン部門からもう一つ。「元祖ニュータンタンメン本舗」も外せません。

夜、車で国道を走っていると、ＵＦＯでも着陸したのかと思うくらい明るい店があります。それが「元祖ニュータンタンメン本舗」です。店を出てくる人の９割が腹をさすって笑っている。その光景を見ただけで、こちらまで幸せになります。テーブルにつき、目の前に担々麺が登場。もう湯気が「まいうー」です。最も食欲をそそる赤色のかきたまスープに唐辛子、そこにニンニクが加わりミラクルが発生。これで元気が出ない人は、多分この先何をやっても元気が出ないでしょう。レンゲでスープを一口ずつ飲むたびに、幸せの階段を登っていきます。そこには、ニンニクの臭いを気にする人など一人もいません。カップルで来る人さえいます。シメは、残ったスープに白めしを投入。生きたまま天国へ行けるのは、この店だけです。

『FRIDAY』2025年10月3・10日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している