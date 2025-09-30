【ユニクロのベロア】がセンス100点！ 穿くだけでおしゃれ♡「楽ちんパンツ」

今シーズンのパンツ選び、もう決まった？ 秋らしい1本を探しているなら、ぜひ【ユニクロ】の「ベロアパンツ」に注目を。高見えしそうなベロア素材にこなれたフォルムで、穿くだけでおしゃれ感と楽ちんを両立できそうなのが魅力です。しかも\2,990（税込）というプチプラだから、色違いで揃えるのもおすすめです。

楽ちんに穿けておしゃれムードたっぷり

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

上品な光沢を帯びたベロア素材に、ストンと落ちる美シルエットが大人っぽい1本。「ウエストはゴムで快適」と公式でもうたわれている通り、リラクシーな穿き心地が期待できます。華やかさと上品さのバランスが絶妙だから、オンオフ問わず着回せそう。ジャケットできちんと見せても、カットソーで抜け感を出してもサマになります。

季節感をコーデ投入したい時に◎

ベロアパンツはネイビー・ダークブラウン・ブラックの3色展開。どれもこれからの季節にぴったりなカラーで、穿くだけでコーデを一新できそうです。例えば淡色アイテムにブラウンパンツを合わせるコーデなら、一気に秋ムードが加速。ベロアの質感がスタイリングに奥行きとセンスをプラスしてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@higuchi_73様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M