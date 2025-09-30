早稲田大学競技会(The Road of WASEDA)が、9月28日に早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場の外周のロードコース（1周約700m）で開催されました。5kmのロードレースが、全5組行われ、早稲田大学の他に、中央大学、創価大学、東京国際大学、東洋大学、帝京大学の主力選手が夏合宿の成果を発揮しました。

1組目で順調な仕上がりを見せたのが、中央大学の選手たちでした。ラスト1周で抜け出した岡田開成選手（2年）が1着でフィニッシュし、全体でもトップとなる13分41秒をマークしました。2着には13分44秒で本間颯選手（3年）が入り、中央大学勢がワンツーフィニッシュを飾りました。

その他にも、5着に七枝直選手（2年）、8着に佐藤大介選手（2年）、9着に溜池一太選手（4年）が入り、トップ10の半数を占めました。

「夏合宿でかなりしっかりと走り込んできて、試合勘がなくなっているところもあったので、このロードレースで少し試合勘を取り戻そうと思って、練習がてら参加しました。ペース設定もしていたんですけど、ちょっと岡田とかは速すぎましたね……」とは藤原正和駅伝監督。選手たちには「13分50秒でいいよ」と事前に指示を送っていましたが、上位5人はその設定を上回るタイムで走り切りました。

中央大学の選手たちは、レースを走り終えるとすぐさまトラックで練習に取り組んでおり、駅伝シーズンを前に強化に抜かりがありません。

「夏の過ごし方をガラッと変えましたので。現状の確認という意味でも、まずまずみんな走れましたので、やってきた方向性としては間違っていないのかなと感じました。あとはこれを本番で、まずは出雲、全日本できっちり発揮することが大事。そこまでやってみて、一つ大きな答え合わせになるかなという感じですね」藤原監督は、手応えを口にしつつも、気を引き締め直していました。

このレースは申込タイムをベースに組分けがなされており、4組目で存在感を示したのが帝京大学でした。

序盤からほぼ設定タイム通りに集団でレースを進めると、1着の楠岡由浩選手（3年）、2着の小林咲冴選手（2年）、3着の島田晃希選手（4年）、4着の原悠太選手（3年）、5着の谷口颯太選手（3年）が連なるようにフィニッシュに駆け込み、この組の上位9着までを独占しました。

帝京大学の選手で高校時代に5000mを13分台で走っているのは歴代でも楠岡選手だけですが、この組だけで10人が13分台をマークしました。育成力に定評のあるチームらしく、各選手がきっちりと地力を付けていることを示しました。

「4組目を走った選手たちは、夏合宿をほぼパーフェクトにできていました。このレースに、完全に合わせたわけではありませんが、道の駅のスタンプラリーをやるような感じで、練習もそうだし、小さなレースも取りこぼしがないように、みんなで行くぞっていうのが、今のうちのスタイルです」

中野孝行監督はこう評しており、着実に選手層に厚みが増しています。今年3月のEXPO EKIDEN 2025では、箱根駅伝王者の青山学院大学をも上回り、大学で2番手の4位に入っています。この秋、冬の駅伝シーズンも、上位争いをかき回しそうな予感が漂っています。