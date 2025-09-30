フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫「バナナマン」日村勇紀（53）とのドライブでの盗撮対策を明かす場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗とタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が出演した。

矢沢が魔裟斗の現役時代、絡んでくる人などへの対策としてわざと一歩前に出ていたというエピソードが明かされる中、「ハライチ」澤部佑が「コメディアの嫁は違いますか？」と神田に投げかけた。

これに「コメディアンの嫁は嫁でありまして」と神田。「夫の車が有名なんですよ。ファンの方とかに」としつつ「高速とかに乗っていると、並走して動画を撮る方がいらっしゃるんですよ」とファンの危険行為を明かした。

「そうすると夫目当てじゃないですか。だから、私、助手席の窓をあけて（顔を出す）。それはやってます」とわざと自分だけ顔を出して夫を撮影するのを妨害していると告白。「楽しい動画にしてもらって、でも、やめますね、やっぱり。私しか映らないんで」と笑った。

この神田の対策に、矢沢も思わず「凄い！」と感心していた。