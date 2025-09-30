声優の内田真礼さんと石川界人さんが、各々SNSを通じて、結婚したことを報告しました。



内田さんと石川さんは、各々のSNSで公表文の接写を投稿。「突然のご報告となりますが」「このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました。」と報告し、周囲への感謝を綴りつつ「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み」「今後の活動に活かしていきたいと考えております。」と抱負を述べています。













皆さまへ

突然のご報告となりますが

このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました。

これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま

そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。

皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ

今日まで歩んでくることができました。

同じく芸能の世界で活動している身であり

互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。

ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い

このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました。

新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち

人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。

結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み

今後の活動に活かしていきたいと考えております。

未熟な二人ではございますが

今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです。

令和7年9月30日

内田真礼

石川界人

内田真礼は声優として、アニメ作品「中二病でも恋がしたい！」（小鳥遊六花役）「アイドルマスター シンデレラガールズ」（神崎蘭子役）「ご注文はうさぎですか？」（シャロ役）「ガッチャマン クラウズ」（一ノ瀬はじめ役）ほか、洋画吹替でも「トップガン・マーヴェリック」（フェニックス役）「RRR」（ジェニー役）「デューン 砂の惑星」（チャナ役）「エイリアン：ロムルス」（ケイ役）など、多数に出演。また歌手や舞台俳優としても幅広く活動を続けています。









石川界人さんは声優としてアニメ作品「翠星のガルガンチュア」（レド役）で脚光を浴び、2014年声優アワード新人声優賞を獲得。近年ではアニメ作品「ハイキュー!! 」シリーズ（影山飛雄役）「青春ブタ野郎」シリーズ（梓川咲太役）「ダンダダン」（ジジ役）など、ゲームへのスピンオフも含めて多数に出演。舞台やCMなどに幅広く活動を続けています。

