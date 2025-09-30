アルツハイマーになったおじいちゃんに会いに行ったポメプーさん。忘れてしまっているかなと、心配していたら…まさかの結末は記事執筆時点で457万回を超えて表示されており、7.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『アルツハイマーになったおじいちゃん』に会いに行った犬→忘れてしまったかと思ったら…】

アルツハイマーになったおじいちゃんに会いに行った犬

Xアカウント『@kawai_nu_san』に投稿されたのは、ポメプー「かわいーぬ」さんのお姿。この日、飼い主さんはかわいーぬさんと共におじいちゃんに会いに出かけたのだといいます。

忘れてしまったかと思ったら…予想できなかった『まさかの結末』

おじいちゃんがアルツハイマーになったため、忘れてしまう前に…と、足を運ばれたのだそう。しかし、予想もしなかった展開を迎えることとなったというのです。

喜ばしいことに飼い主さんのことも、かわいーぬさんのこともしっかり覚えていてくれたというおじいちゃん。

しかし、なぜかかわいーぬさんがおじいちゃんのことを忘れてしまっており…更には『苦手な人間が居る』とばかりに飼い主さんに文句を言い始めたのだそう。

とはいえ、おやつを貰ったり可愛がってもらったりと、結局は『孫業』を全うされていたというかわいーぬさん。

おじいちゃんとの微笑ましいやり取り、予想外の展開は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいｗ」「靴下履いてる」「けわしい顔」などのコメントが寄せられています。

自分の可愛さを完全に理解しているすてきーぬさん♡

かわいーぬさんは、自身の可愛さを十二分に理解されているとっても素敵なポメプーさん。その仕草や行動のすべてがあまりにも愛くるしく、日々多くの人々に笑顔と癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawai_nu_san」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。