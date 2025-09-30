「ミルフィー」がメゾピアノとコラボ チャームがキュートな『ぷくぷく涙袋パレット』も
ライフスタイルカンパニーは、ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアアパレルブランドのキャラクター『ナルミヤキャラクターズ』から『メゾピアノ』の限定パッケージコスメを発売する。
【写真】ベリエちゃんのチャームがかわいすぎる『ぷくぷく涙袋パレット』
ミルフィーの人気商品『シェイクドロップチーク』『ぷくぷく涙袋パレット』『チート顔コントゥアパレット』がメゾピアノ限定デザインになって登場。
同製品は30日午後2時より公式オンラインストア、TOKOTOYZ公式オンラインストア、Amazonで予約販売を開始後、11月14日午前11時より公式オンラインストア、TOKOTOYZ公式オンラインストア、Amazon、Qoo10、楽天市場、TikTok Shopなど各種オンラインストアで販売を開始予定。
店頭では11月下旬より全国のロフトおよびロフトネットストア、ハンズおよびハンズネット、アインズ＆トルペ、およびアットコスメストアにて販売を開始予定。
公式オンラインサイトまたはTOKOTOYZ公式オンラインサイトにて、対象商品を税込5000円以上購入すると、オリジナルノベルティー「べリエちゃんクリアポーチ」と「べリエちゃん前髪クリップ」がプレゼントされる。
■商品詳細
『シェイクドロップチーク』
ふんわり血色感とツヤ肌をかなえる大人気のリキッドチーク「シェイクドロップチーク」が限定パッケージで登場。容器の上に自身で取り付けられるフィギュアを付属。フィギュアは全5種展開で、シークレットタイプも。
『ぷくぷく涙袋パレット』
自然な涙袋が簡単に作れるとSNSで話題となった「ぷくぷく涙袋パレット」も限定仕様に。キャラクターのチャームが付属し、パレットの色ごとにうさぎ・くま・いちごなど異なる刻印が施されている。見た目のかわいさと遊び心が詰まった特別デザイン。
『チート顔コントゥアパレット』
「マットハイライト」入りのコントゥアパレット『チート顔コントゥアパレット』は人気キャラクター「べリエちゃん」の刻印入り。さらにオリジナルのぷくぷくドロップシールを付属し、パレットの表面を自由にデコレーションできる仕様に。自分だけの“オリジナルパレット”が完成する。
