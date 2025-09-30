ロッテは３０日、「ＮＰＢジュニアトーナメント ＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２５」（１２月２６〜２９日、神宮・横浜）に出場する千葉ロッテマリーンズジュニアチームのメンバーが決定したと発表した。

監督は２０２３年以来２年ぶりに球団ＯＢの小林宏之氏（マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチ）が務め、コーチは栗田雄介（同テクニカルコーチ）と小川直人（同）が務める。ジュニアチームメンバー１６人は次の通り。

飯高稜大（東金東クラブ）、市川葵陽（今井ジュニアビーバーズ）、糟谷悠（海上学区スポーツ少年団）、片岡翔平（稲丘ベアーズ）、川野芽桜（ＡＳＡＩＫＩＤＳ☆ＵＮＩＴＥＤ）、北村柚空（増尾レッドスターズ）、甲嶋舜（有吉メッツ）、三瓶蒼生（木刈ファイターズ）、下室輝瑠（北川口アタッカーズ）、庄司慎之介（磯辺シャークス）、菅谷柊斗（共和琴田スポーツ少年団）、高津将真（薬円台リトルスター）、田中凱斗（三枚橋ファイターズ）、布留川新（ＡＳＡＩＫＩＤＳ☆ＵＮＩＴＥＤ）、益田輝々（相生イーグルス）、山田唯斗（真間ウエスタン）