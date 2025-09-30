°Ë½¸±¡¸÷¡Öº£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¡×¡ÈÍýÏÀÇÉ¡É»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡È·Ý¤Î¶µ¤¨¡É¤È¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡Ê57¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡È·Ý¤Î¶µ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½¤¹ÔÃæ¡¢»Õ¾¢¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÄï»Ò¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤Ï¤³¤Ê¤¤¤ÀË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀèÂå¤Î±ß³Ú¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ï»ÂåÌÜ¡¦»°Í·Äâ±ß³Ú¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤ê¤È¤³¤¦ÍýÏÀÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¤³¤³¤ÏÁØ¤¬Çö¤¤¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤¿¤éÇä¤ì¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È°Ë½¸±¡¡£¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ï¿©¤¨¤ë¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤¿¤»¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¡È¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¡¢¤½¤â¤½¤â¤ªÁ°¤é¤ÏÊÙ¶¯¤È¤«Ê¬ÀÏ¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ê·Ý¿Í¤Î¡Ë»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥¿¥Þ¤ËÉÕ¤¯¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡¢²¿¤«¤³¤¦¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£