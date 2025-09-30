65歳を過ぎたのに一向に年金が振り込まれない！ 「18万円」もらえるはずなのに…なぜ？

65歳を過ぎても年金が振り込まれないときに考えられる理由

年金は原則として65歳から受給できます。しかし、今回のケースのように65歳を過ぎても年金が振り込まれない場合、請求手続きをしていない可能性が考えられます。

65歳から老齢年金の受給権が発生する場合、原則誕生日の3ヶ月前に送られてくる年金請求書にて手続きをしなければなりません。提出方法は、郵送・年金事務所の窓口へ持参・電子申請などです。

また、紙の請求書を提出する場合は、65歳の誕生日前日以降に提出する必要があります。送られてきた請求書をなくさないよう、3ヶ月間大切に保管して手続きを忘れないように注意しましょう。

65歳を迎えると自動的に年金が振り込まれるわけではありません。年金請求の手続きを行わないといけないことを覚えておきましょう。



年金の請求手続きをしているのに振り込まれていないときの確認ポイント

日本年金機構によると、令和6年度における夫婦2人分の標準的な厚生年金額（夫婦2人分の老齢基礎年金を含む）はひと月当たり22万8372円です。

また、総務省統計局の「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯におけるひと月当たりの消費支出は25万6521円です。老後の生活費をまかなうには年金だけでは足りないケースも考えられ、年金が振り込まれない場合は家計への影響も大きくなります。

受給手続きを済ませていても年金が振り込まれていない場合には、次のようなポイントを確認してみましょう。



・受取口座を変更していないか

・受取口座の解約や名義変更をしていないか

・金融機関の統廃合による影響

・現況届を提出しているか

年金を受け取る口座を変更した際は、念のため、変更前後の口座情報を両方確認しておくことをおすすめします。また、口座の解約・結婚などによる名義変更・金融機関の統廃合などで、口座等が変わってしまい、年金が振り込まれなくなっている可能性もあります。

さらに、日本年金機構から現況届が届いている方は、同届の未提出、あるいは提出の遅れにより年金の振り込みが一時的に止まることもあるため、手元に届いた場合は速やかに提出するようにしましょう。



振り込まれなかった年金は後から請求できる？

もし65歳を過ぎても年金請求の手続きを行っていなかった場合、最大5年前の受給分まではさかのぼって請求することができます。

例えば、65歳からの受給を希望していたのに70歳まで請求をしなかった場合、過去5年分は受け取り可能です。しかし、6年以上前のものは時効によって年金を受ける権利が消滅してしまうため、後から請求しても支給されません。

年金が振り込まれていないことに気づいたら、できるだけ早く状況を確認し、必要に応じて最寄りの年金事務所などに相談しましょう。



初めて年金を受け取る場合は請求手続きが必要

65歳を迎えても年金が振り込まれない場合、まずは請求手続きを済ませているかの確認が必要です。受給開始後に年金が振り込まれない場合には、口座変更の有無・口座の解約や名義変更・金融機関の統廃合などで口座情報が変わっていないか、現況届が届いていた場合には提出しているかなどを確認してみましょう。

また、未受給分の年金は過去5年間はさかのぼって受け取れますが、それ以前の分は時効により受け取る権利が消滅してしまうため注意が必要です。

年金は老後の大切な生活資金です。振り込まれていないことに気が付いたら最寄りの年金事務所などへ速やかに相談しましょう。



出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー