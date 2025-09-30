ÆâÅÄÍºÇÏ¡¡»Ð¡¦¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦»Ð¤µ¤ó¡¡¤è¤í¤·¤¯µÁ·»¤µ¤ó¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê£³£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ð¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê£³£µ¡Ë¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¡Ê£³£±¡Ë¤Î·ëº§¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤ÈÀÐÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆ±¤¸¤¯·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¡¡¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÆâÅÄ¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ëÍºÇÏ¤¬£Ø¤ÇÈ¿±þ¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦»Ð¤µ¤ó¡¡¤è¤í¤·¤¯µÁ·»¤µ¤ó¡ÊÄï¡Ë¡×¤È¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ½ËÊ¡¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶¯À¼Í¥°ì²È¤ÎÃÂÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍºÇÏ¤¯¤ó¤È³¦¿Í¤¯¤ó¤¬µÁ·»Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£