¡Ú¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Û¹¾Â¼Èþºéà¥á¥¬¥Í°¦á¹ðÇò¡Öº£¤Ï¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤¬30ËÜ¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¹¾Â¼Èþºé¡ÊÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬à¥á¥¬¥Í°¦á¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Â¼¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ú£ï£æ£æ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹¾Â¼¤Ï¼«¿È¤ÎÆ»¶ñ°ì¼°¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¹¾Â¼¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Æ»¶ñ¤òÄ¾ÀÜ¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾Ð´é¤Ë»ä¤â¤Þ¤¿ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¥µ»Ãæ¤ÏÍç´ã¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÊÝ¸î¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÉáÃÊ¤«¤é¥á¥¬¥Í¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤¬£³£°ËÜ¤¯¤é¤¤¡£ÍÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òµ¡¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹¾Â¼¤Ï£²£°£²£´¡½£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹ñºÝ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤¬¡¢¡ÖÀïÀÓ¤À¤±¸«¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Ç£³²óÀïÇÔÂà¡¢£³Ï¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿£··î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆ±¼ïÌÜ¤Ç£³²óÀïÇÔÂà¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂçÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬£±ÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸¤Î¾Ð´é¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¹¾Â¼¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£