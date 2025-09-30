2025Ç¯¿·µ¬³«¶È¥Û¥Æ¥ëÃíÌÜ¥é¥ó¥¥ó¥° Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¡©
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡Û½ÉÇñ¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»þ¤Ë¤ÏÎ¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿·µ¬¥Û¥Æ¥ë¥ê¥¹¥È¤«¤éÃíÌÜ¤Î»ÜÀß¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡£³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌ¥ÎÏ¤Î¸ÄÀÇÉ¤Þ¤Ç¡¢ÏÃÂêÀ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤·¡¢ÊÔ½¸ÉôÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¸·Áª¤·¤¿¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º & ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡×¡£¤½¤ÎÆüËÜ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢Âçºå¡×¤¬º£Ç¯4·î¤Ë³«¶È¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÏJRÂçºå±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡¢¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå Æî´Û ¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Î1¡Á2³¬¤ò´Þ¤à28¡Á38³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤òÍÊ¤¹¤ëÁ´252¼¼¤ÎµÒ¼¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¡¼¡ÊPeacock Alley¡Ë¡×¡¢¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥é¥Ã¥¹¥ê¡¼¡Ö¥¸¥ç¥ê¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¹¥ê¡¼¡ÊJolie Brasserie¡Ë¡×¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö·î¸«¡×¡¢¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥±¡¼¥ó¥º¡õ¥Æ¥¤¥ë¥º¡ÊCanes & Tales¡Ë¡×¤ò´Þ¤à4¤Ä¤ÎÎÁ°û»ÜÀß¡¢¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ñ¡×¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢²°Æâ¥×¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò´°È÷¡£¥²¥¹¥È¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹âÁØ³¬¤«¤é³èµ¤¤¢¤ë¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤ò¸«ÅÏ¤¹¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¡¼¡×¤ÎÄ¯¤á¤Ï°µ´¬¡£ºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¡ßÆüËÜ¤Î´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âÁØ³¬¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÚºß¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Íµ¤¹ñÆâ¥ê¥¾¡¼¥È¡¦²Æì¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ë¡¢¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ½é³«¶È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉµÜ¸ÅÅç¡×¤¬º£Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¡£
¥ô¥£¥é¤È¥Ï¥¦¥¹¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤é¤Ê¤ëÁ´55¼¼¤ÎµÒ¼¼¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¡¢µÜ¸Å¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¤¥É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ»ÜÀß¡ÖAsaya Spa¡Ê¥¢¥µ¥ä ¥¹¥Ñ¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤ò¿¼¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ÎÍÑ°Õ¤â¤¢¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤«¤é¸«¤¨¤ëµÜ¸Å¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤Ï¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡£·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÎ°µå½ôÅç¤ÎÁÇºà¤ä¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¿§¹ç¤¤¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤â¡¢¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
1907Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÔÂç¤µ¤äË¤«¤Ê¸ÄÀ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ¤ä²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¡£¤½¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æº£Ç¯7·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÐÊ¤àÁ´217¼¼¡£
À¾¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡¢Åì¤Ë¤ÏÅìµþÏÑ¤ò°ìË¾¤¹¤ëÈæÎà¤Ê¤Ä¯Ë¾¤Ï¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¸Ø¤ëÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Â«¤Î´Ö¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥É ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡¢5¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¡¢²°³°¥Æ¥é¥¹¡¢¥¹¥Ñ¡¢²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢²°³°¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¿´¿È¤òËþ¤¿¤¹¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÀº¿À¤ò¡¢¤³¤³¼Ç±º¤ÇÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Ú¥é¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡ßÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç·Á¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡£
Á´221¼¼¤ÎµÒ¼¼¤È¥¹¥¤¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÎñ¤Ëº¬º¹¤·¤¿72¤Îµ¨Àá¡Ê¼·½½Æó¸õ¡Ë¤¬Æ³¤¯¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖP72¡×¡¢²»¶Á·Ý½Ñ¤Î¶õ´Ö¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥àby OJAS¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢4³¬¥Õ¥í¥¢¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯µ¡´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂ¸Ê¬¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¡£¤½¤Î¹âÁØ³¬¤Ëº£Ç¯10·î2Æü¡¢¡È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à´Þ¤à200¼¼¡£¥â¥À¥óÃÏÃæ³¤ÎÁÍý¤äÆüËÜÎÁÍý¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸Ê»Àß¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Ð¡¼¡¢²°Æâ¥×¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤ò´°È÷¡£Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏ¤òÁý¤·Â³¤±¤ë¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹ñÆâ11¸®ÌÜ¡¢»¥ËÚ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡×¤¬10·î1Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÃæÅç¸ø±à¤ÎÎÐË¤«¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
´ÛÆâ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³Èþ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¿åÈ×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥Ó¡¼¤äÃÈÏ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢¡¢Á´149¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤«¤éÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½É¤ë¡£
¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËËÊ¿Àî¤òË¾¤à¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖAuBlanc¡×¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSAWAKA¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÁ°û»ÜÀß¡¢¥¯¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢²°Æâ²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë¡£ËÌ¹ñ¤Î¼«Á³¤ÈÅÔ»ÔÊ¸²½¤¬¶Á¤¹ç¤¦¾å¼Á¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Æ¥¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¤Î8»ÜÀßÌÜ¤È¤·¤Æº£Ç¯12·î11Æü¡¢¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×¤¬³«¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£´ØÌç³¤¶®¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤àÆ±»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö³¤¶®¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Û¥Æ¥ë¡×¡£
µÒ¼¼¤Ï9¥¿¥¤¥×¡¢Á´187¼¼¡£Ãæ¤Ç¤âÁëÊÕ¤ËÇòº½¤òÉß¤¡¢¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤òÄß¤ê²¼¤²¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÆÃÊÌ¥ë¡¼¥à¡Ö³¤¶®¥«¥Ð¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤Û¤«¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤¬¹ñÆâ3»ÜÀß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖPUKU PUKU¡×¡¢³¤¤È¶õ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢Á´Å·¸õ·¿²°Æâ¥×¡¼¥ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡Ö¤Ê¤ß¤Ê¤ß¥Æ¥é¥¹¡×¤òÈ÷¤¨¡¢"³¤¶®¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹ÂÚºß"¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Î¶å½£¡¦»³¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£´ØÌç³¤¶®¤Î·Ê¿§¤äÆÃ»ºÉÊ¤Î¤Õ¤°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
º£Ç¯2·î¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¤¬¸òº¹¤¹¤ë²£ÉÍ¡¦»³²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ by HULIC¡×¤Ï¡¢»³²¼¸ø±à¤ä²£ÉÍ¹Á¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¹ÁÄ®¤Î·Ê´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
111¼¼¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³Ä´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¡¢Îò»Ë·°¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖAnchor Grill Yokohama¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¥°¥ê¥ë ¥è¥³¥Ï¥Þ¡Ë¡×¡¢¥Ð¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¢½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Ä¬É÷¹á¤ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤¯¤Ä¤í¤®¤Ò¤È¤È¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤¬2019Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt¡×¡£Åìµþ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ³õÄ® Åìµþ¡×¤¬10·î7Æü¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤ò´Þ¤àÁ´195¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢³õÄ®¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿§ºÌË¤«¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì£í³¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¡¼¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¿µ¡Ç½¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖTalk Shop¡Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤òÇÛÃÖ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£³õÄ®¡¦³ý¾ìÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤òÀ¸¤àÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¡¢¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë»³¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLUCY¡×¡£¤½¤Î1¹æ»ÜÀß¤È¤·¤Æº£Ç¯9·î¡¢ÈøÀ¥¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦È·ÂÔÆ½¤Ë¡ÖLUCYÈøÀ¥È·ÂÔ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
»³³Ù´Ñ¸÷¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÉéÃ´¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿²¼¼¡¢²¹¿åÀö¾ô¥È¥¤¥ì¤äµ¤»ý¤Á¤è¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ÆÚ½Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÍ¼¿©¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢½¼ÅÅ¡¦Wi-Fi¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ°È÷¡£
¡ÈÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î»³¥Û¥Æ¥ë¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬»³»þ´Ö¤Ø¤Î¿´Åª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢»³ÅÐ¤ê¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àøºß¸ÜµÒ¤òÆ°¤«¤·¡¢Âç¼«Á³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
