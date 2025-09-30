タレントで女優の矢沢心（44）と元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）夫妻が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。魔裟斗が現役時代に密かにやっていたアンチ対策を明かす場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる魔裟斗・矢沢夫妻、今年7月に結婚したK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊とタレントの川口葵の新婚夫婦が出演した。

「格闘家の妻の苦悩」として「アンチ対策で常に一歩前」と明かした矢沢。「現役の時はやっぱり“魔裟斗って強いんだろ？”みたいな感じで、やっぱり街中に行くと、そういうちょっと怖い人たちがいるかもしれないっていう私の詮索で、そういう人たちにちょっと来られたら、（魔裟斗が）カチンってしてけんかになっちゃうかな、みたいな。そのけんかも手を出せないじゃないですか、選手なので。もしそんな人たちにやられることになったら大変だと思って、そうならないように、一歩前に（出て）こうやって常に歩いてました」とした。

「別にそんなこと求めてないんですけど。私の中で勝手にやってました」と苦笑すると、魔裟斗も「知らなかったです」と初耳だったことを明かした。

「ハライチ」澤部佑が「たまに来る時ありますか？“おいおい魔裟斗”って」と絡まれることがあるかを聞かれると、魔裟斗は「そうなんですよ。“魔裟斗”って呼び捨てにされること自体にカチンと来てたので。当時ですよ」。そういう時に矢沢はわざと前に出ていたといい、「ピリピリして、それこそ体調がそんなに良くないけど、唯一の日曜日の休みの日に、気分転換でお出かけしている時に、またタイミングの悪くそんな人に会ったらとか。そしたら、二人のせっかくのこのデートみたいな楽しい時間が台無しになってしまう（と思った）」と振り返った。

それでも「今は公園とかで遊んでて、普通に5歳ぐらいの子に“魔裟斗”って呼び捨てにされても、全然うれしいからね」と魔裟斗。「最近、うちとかもそういう場合は、長女がすぐ止めるんですよ。なんか言ってくると“あ、やばい”って、僕の顔見るんですよ、長女が。“やばい、パパ怒るから”って。で“パパ行かないで”みたいな」と苦笑。矢沢も「“やめてよ！”って」と認めた。

魔裟斗は2009年に現役引退。矢沢とは6年間の交際を経て、2007年にゴールイン。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。