Image: LUMILINK

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

レジ前や改札前で、カードケースが見つからないのはよくある話。

これまでのEDCは、存在感を消すことが美徳とされてきた節がありますが、こうも考えられないでしょうか。「頼もしいほどの存在感こそが、紛失を防ぐカギになる」と。

そんな逆転の発想から生まれたカードケースが、「Grow Wallet」です。

あえて存在を主張し、紛失リスクの軽減を目指す「Grow Wallet」。その、見た目に相応しい堅牢さとスマートな収納性、スマホとの相性の良さについてご紹介していきます。

堅牢性が生む、手に馴染む重量感

Image: LUMILINK

「Grow Wallet」のメカニカルボディは、ガッツリ所有欲を満たしてくれるデザイン。見るからにソリッドな存在感を放っていますが、その実力となると見た目以上です。

特定の条件下でおこなった自社試験では、一般的な乗用車が載っても耐えうるほどのタフさを確認（※）。この性能、踏んづけてカードを割った経験がある方には、特に心強いんじゃないでしょうか。

Image: LUMILINK

航空宇宙分野でも採用される3Kカーボンファイバーと、CNCによる精密な削り出し加工が施されたAl-Mg-Si系アルミニウム合金。この2つの先進素材の融合が、手にしたときの満足感をさらに押し上げます。

これほどの堅牢性を誇りながら、本体重量は78g。凝縮されたテクノロジーが感じられる、心地よい重みと捉えられます。

※本製品の強度を示すための自社テストであり、実際の使用で車に轢かれた際の破損について保証するものではありません。

スマホと一体化する、効率的な収納システム

Image: LUMILINK

その収納力が、存在感を際立たせます。クレジットカードやICカードを、最大で15枚まで収納することが可能。両側からカードを取り出せる設計により、支払いや改札通過も実にスマートです。

15mmという絶妙な厚みは、ジャケットのポケットにもスムーズに収まる範囲。MagSafe対応により、iPhone背面へ磁着した瞬間、定位置が決まります。

デイリーユースを支える、実用的な付加機能

Image: LUMILINK

このカードケースは、日常のさまざまなシーンで顔を出し、度々、その存在感を発揮します。

RFID遮断技術による、情報セキュリティ

Image: LUMILINK

カフェでの休憩時間には、ケース自体がスマホスタンドとして機能し、動画鑑賞やオンライン会議をサポートします。夜間やバッグの中では、蓄光ラインが自らの居場所を健気に知らせてくれますAirTagを専用スペースに仕込めば、デジタルな位置情報の裏付けに。離れた場所からも存在を確認できます。

物理的な堅牢さだけでなく、電子的な脅威に対するセキュリティを考慮した設計。内部に搭載したRFID遮蔽技術で、大切なカード情報を不正な読み取りから守ることを目指します。

「Grow Wallet」は、デジタル社会を安心して渡り歩くための「護符」。物理と電波、二層のバリアは、カードを取り巻く見えない脅威の盾となってくれそうです。

今すぐ手に入れたくなる、EDCの新定番

Image: LUMILINK

「Grow Wallet」は、所有の誇りと行動の合理を同時に満たす、デジタル時代に待望のカードケース。次の会計シーンでは、慌てるより早く、手がソリッドな筐体を掴んでいるかもしれません。

大切なモノはもう失くさないという、心からの安心感は使ってみて初めて腑に落ちるもの。存在感たっぷりのカードケースを、ポケットに携えてみてはいかがでしょう。

最大15枚収納＆MagSafe対応。暗闇でも見つけやすい蓄光カードケース 9,344円 超超早割、一般販売予定価格12,800円の27% OFF machi-yaで見る

Image: LUMILINK

Source: machi-ya