人気の車種の新エネ車や先端技術が海南省でお披露目―中国

2025世界新エネ車大会が27日、海南省海口市で開催された。世界各国・地域から来た政府、企業、大学、研究機関などの代表が参加し、未来の交通・移動、グリーンで持続可能な発展のさまざまな可能性について意見を交換した。人民網が伝えた。

新エネ車技術・科学展の展示面積は1万平方メートルで、世界の新エネ車の分野の企業50社以上がそこに集まった。そして、複数の人気車種の新エネ車、動力電池、駆動モーター、スマートシャーシ、高度運転自動化、自動車用チップ、総合部品といった先端技術、製品が展示された。





7年連続で世界新エネ車大会の開催地となった海南省は中国の新時代における対外開放リードする重要な窓口となっており、中国特色自由貿易港では今年12月18日から「関税をゼロにする封関運営」が実施されることになっている。





「グリーン」をベースとする海南省の新エネ車の保有台数はすでに48万3700台に達し、自動車保有台数に占める割合は21．86％と、全国平均水準を約11ポイント上回っている。また、同省の新エネ車の浸透率は66．5％と、中国で普及率が最高になっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）



