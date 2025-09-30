¡Ö¤¨!?²¿¤Ç¡Ä2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ë¤¤êÊÌ¿Í¡×Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é40Ç¯¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá60ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¤ÆåºÎï¡×
10·îÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±éÌ³¤á¤ë
¡¡1985Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ößº¤Ä¤¯¤·¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿60ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¡£
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¹ñÌ±Åª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Îº×Åµ ¥×¥í¤¬Áª¤ÖºÇ¶¯¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó14Ï¢È¯¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê(43)¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÁð磲¹ä(51)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Âô¸ý¤Ï¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢·º»ö¤ÎÆóµÜÆàÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¤È¤Ï¤Þ¤ë¤¤êÊÌ¿Í¤Ç¡¢Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÊËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¨!?¤Ê¤ó¤Ç¡ÄÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¤ÆåºÎï¡×¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Âô¸ý¤Ï¡Ößº¤Ä¤¯¤·¡×¤Ç¡¢´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡¢¤«¤ò¤ë¤ò±é¤¸¤¿¡£